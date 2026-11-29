Одним із місць, де росіяни змінили свою поведінку, став окупований Маріуполь. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів про небезпечну для цивільних тактику військових водіїв та пояснив, чому росіяни намагаються уникати тривалих зупинок на маршрутах постачання.

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Окупанти використовують житлові двори для прикриття вантажівок

Російські війська продовжують використовувати окуповане Приазов'я для перевезення техніки та інших військових вантажів. Після ударів по транспортній інфраструктурі пересування цими маршрутами стало складнішим, а тривале перебування машин на одному місці створює додаткові ризики для окупантів. У Маріуполі військові водії почали по-іншому організовувати стоянки транспорту.

Недарма в Маріуполі зараз ці водії вантажівок винайшли собі іншу тактику. Вони намагаються паркуватися на подвір'ях багатоповерхівок, щоб уникнути можливості ураження. Їх там дійсно складніше знайти. І зрозуміло, що це небезпечніше для наших цивільних, тому це їх частково рятує– розповів Андрющенко.

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Водночас окупанти не припиняють активно переміщувати військові колони через захоплені території. З приазовської частини Донецької області надходить інформація про різке погіршення погоди: там іде мокрий сніг, посилюється вітер і починається хуртовина. У цих умовах російське командування вирішило активізувати перевезення військового транспорту.

Росіяни, розуміючи, що погіршилися погодні умови, зараз погнали велику кількість конвоїв. Рухаються із Ростовської області через Маріуполь, із Новоазовська. І рухаються з напрямку Донецька– повідомив керівник Центру вивчення окупації.

Колони прямують у бік Запорізької області, зокрема на Гуляйпільський напрямок та в райони Оріхова. Негода охопила не всі ділянки маршруту однаково: у районі Маріуполя сніжить, проте далі погодні умови відрізняються. Тому російські перевезення залишаються під загрозою українських ударів навіть тоді, коли окупанти намагаються скористатися погіршенням видимості.

Затримки на пошкоджених мостах змінюють рух військових колон

Серйозні труднощі для російської логістики створюють пошкоджені транспортні переходи в Ростовській області. Один із мостів через річку Міус українські військові уражали вже неодноразово, зокрема востаннє одночасно з Кримським мостом. Рух там відновили, однак лише для вантажівок і в реверсному режимі. На перетин переправи тепер доводиться витрачати від двох до п'яти годин.

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Обмеження змушують росіян змінювати графік доставки вантажів. Транспорт, який раніше встигав завершити тривалий маршрут протягом одного дня, у разі нових затримок може залишатися в дорозі до наступного ранку. Для військових колон це означає необхідність шукати місця для ночівлі та зупиняти кілька машин разом.

Якщо вони будуть ночувати по дорозі, це їхня слабкість, чого вони намагаються уникнути. Згуртуватися і десь стати на ніч, тому що вони розуміють, що це дуже легка ціль– пояснив Андрющенко.

Ситуацію додатково ускладнює наближення зими. На приазовських дорогах сильний вітер із моря супроводжується ожеледицею, яка змушує вантажівки рухатися повільніше. Російські військові водії, за наявними спостереженнями, нерідко нехтують правилами дорожнього руху, тому за таких умов збільшується і ймовірність аварій.

Це означає, що дійсно швидкість буде падати. До дронів буде додана ще велика кількість ДТП, безумовно. Особливо російські військові вантажівки дуже люблять влаштовувати аварії, тому що вони, в принципі, там нічого не дотримуються– зазначив керівник Центру вивчення окупації.

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Проблеми виникають і для цивільного транспорту, який намагається об'їжджати пошкоджені мости. Частина альтернативних переправ також зазнала ударів, тому об'їзд на окремих ділянках може становити до 100 кілометрів. Водночас військові перевезення через окуповане Приазов'я продовжуються, а росіяни змушені пристосовувати рух колон до обмежень на дорогах і погодних умов.

Андрющенко розповів про нову тактику росіян: дивіться відео