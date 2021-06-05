Без "донецких" и "титушек": рынок "Столичный" возобновил работу

Рынок "Столичный" в пригороде Киева возобновил свою работу, входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей. Однако два дня назад группа титушек пыталась помешать работе законных владельцев и забаррикадировалась в административном помещении павильона рынка А2.

Торговцы предлагают привычный ассортимент товаров и выражают недовольство по поводу дезинформации, которая распространялась в СМИ.

"Торговля не такая, как в другие выходные дни, как всегда, но люди ходят. Все хорошо, все на базаре есть. Все свежее, все классное, мы покупателей ждем. Единственный павильон, не принимающий сегодня торговцев и покупателей – А2, в котором в четверг и хулиганили наемные бойцы. Помещения охраняют правоохранители", – рассказала продавец рынка"Столичный".

Работники рынка отметили, что обижены на отдельных журналистов, которые распространяли фейки о рынке, преувеличивали конфликт и называли законных владельцев – ООО "ОИЛСИ" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" – "рейдерами".

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка возобновлена, и он работает в обычном режиме. В ближайших планах рынка – полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также ввод в действие таможенного терминала.

"На сегодняшний день работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает лишь павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах – восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тысяч квадратных метров дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тысяч квадратных метров. Кроме того планируется расширение торговых мест для селян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству!", – отметил коммерческий директор рынка.

Напомним, утром 3 июня на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Столичный" раздавались взрывы петард, потом оказалось, что в административном здании рынка забаррикадировались более 30 титушек и заблокировали его работу. По мнению дирекции рынка, в помещении администрации забаррикадировались люди, связанные с "енакиевской" преступной группой, связанной с ближайшим окружением президента-беглеца Януковича. Один из представителей бывших владельцев рынка Александр Стельмах объявлен в международный розыск, а в отношении второго Рустема Абдукадирова возбуждено дело о мошенничестве.

В то же время Анатолий Шарий и ряд пророссийских блогеров и СМИ начали распространять лживую информацию о якобы рейдерском захвате рынка.