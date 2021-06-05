Торговці пропонують звичний асортимент товарів та висловлюють невдоволення щодо дезінформації, яка розповсюджувалася у ЗМІ.

"Торгівля не така, як у інші вихідні дні, як завжди, але люди ходять. Все добре, все на базарі є. Підприємці приїжджають. Все свіже, все класне, ми покупців чекаємо. Єдиний павільйон, що не приймає сьогодні торговців та покупців – А2, у якому в четвер і хуліганили наймані бійці. Приміщення охороняють правоохоронці", – розповіла продавець ринку "Столичний".

Працівники ринку зазначили, що ображені на окремих журналістів, які розповсюджували фейки про ринок, перебільшували конфлікт та називали законних власників – ТОВ "ОІЛСІ" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" – "рейдерами".

Комерційний директор ринку "Столичний" В'ячеслав Забєлін заявив, що наразі роботу ринку відновлено, і він працює у звичайному режимі. У найближчих планах ринку – повноцінне відновлення роботи павільйону "Сири-ковбаси", добудова павільйону "Квіти", а також введення в дію митного терміналу.

"На сьогоднішній день роботу ринку вже повністю відновлено. В обмеженому режимі працює лише павільйон "Овочі-фрукти". В найближчих планах – відбудова павільйону "Сири-ковбаси", це близько 5 тисяч квадратних метрів додаткових професійних торгових площ. Також на порядку денному добудова квіткового павільйону площею 6 тисяч квадратних метрів. Окрім того планується розширення торгових місць для селян. Також в стратегічних планах запуск митного терміналу. Запрошуємо фермерів до співпраці!", – вказав комерційний директор ринку.

Нагадаємо, вранці 3 червня на оптовому ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" лунали вибухи петард, потім виявилося, що в адміністративному приміщенні ринку забарикадувалися понад 30 тітушок та заблокували його роботу. На думку дирекції ринку, у приміщенні адміністрації забарикадувалися люди, пов’язані із "єнакієвською" злочинною групою, пов'язаною з найближчим оточенням президента-втікача Януковича. Одного з представників колишніх власників ринку Олександра Стельмаха оголошено у міжнародний розшук, а щодо другого Рустема Абдукадирова порушено справу про шахрайство.

У той же час Анатолій Шарій та ряд проросійських блогерів та ЗМІ почали розповсюджувати брехливу інформацію про нібито рейдерське захоплення ринку.