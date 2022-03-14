Без электричества осталось почти 70% Чернигова

В Чернигове большинство людей находятся без света. В Черниговской области без электричества 229 населенных пунктов.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе "Черниговоблэнерго". Об этом сообщили 14 марта – на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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На Черниговщине у большинства людей нет света

14 марта в Чернигове без электричества 84 027 абонентов. Это 67,5%,

– говорится в сообщении.

Без электричества также сидят люди в 229 населенных пунктах:

121 – на территории Черниговского района (87% потребителей – 28 267 абонентов);

51 – на Репкинщине (27,5% – 4 967 абонентов);

22 – на Городнянщине (22,5% – 3 418 абонентов);

16 – на Бобровиччине (23,3% – 5 648 абонентов);

9 – на Нежинщине (4,5% – 2 092 абонента);

4 – на Ичнянщине (6,2% – 1 080 абонентов);

3 – на Куликовщине (5,5% – 618 абонентов);

2 – на Бахмаччине (0,1% – 21 абонент);

1 – в Козелеччине (1,2% – 355 абонентов).

В облэнерго рассказали, что их работники каждый день ремонтируют то, что уже ремонтировалось раньше – с каждым разом сделать это все сложнее и сложнее.

Однако энергетики снова выезжают на поврежденные линии и пытаются починить все, что могут.

"Не будем скрывать: ситуация остается очень сложной", – подытожили в облэнерго.

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