Без матери осталось трое маленьких детей – сыновья 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года. Погиб и водитель авто, который наехал на женщину.

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Смертельная авария на Волыни: подробности

Авария произошла 16 октября во Владимире-Волынском Волынской области на улице Зимновской .

Водитель Mercedes не справился с управлением и наехал на женщину.

Сам он также погиб от черепно-мозговой травмы, которую получил, вылетев из автомобиля.

В авто был еще 13-летний парень – сын водителя. Он, к счастью, не пострадал.

Женщину же спасти не смогли – она ​​умерла в больнице.

В тот день мать потеряли 3 маленьких детей – мальчики 10 и 7 лет и дочь, которой еще нет и года.



Смертельная авария на Волыни унесла жизни двух человек / Фото volynua

В последнее время ДТП со смертельным исходом в Украине участились. Вот лишь 17 октября: