Без матери осталось трое маленьких детей – сыновья 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года. Погиб и водитель авто, который наехал на женщину.
Обратите внимание От нее приходят выплаты по 30 гривен, – мать парня, погибшего в ДТП с Зайцевой
Смертельная авария на Волыни: подробности
Авария произошла 16 октября во Владимире-Волынском Волынской области на улице Зимновской.
- Водитель Mercedes не справился с управлением и наехал на женщину.
- Сам он также погиб от черепно-мозговой травмы, которую получил, вылетев из автомобиля.
- В авто был еще 13-летний парень – сын водителя. Он, к счастью, не пострадал.
- Женщину же спасти не смогли – она умерла в больнице.
В тот день мать потеряли 3 маленьких детей – мальчики 10 и 7 лет и дочь, которой еще нет и года.
Смертельная авария на Волыни унесла жизни двух человек / Фото volynua
В последнее время ДТП со смертельным исходом в Украине участились. Вот лишь 17 октября:
- На дороге Киев – Чоп в Житомирской области погибли два человека.
- На трассе Львов – Тернополь легковушка столкнулась с грузовиком, тоже двое лишились жизни.
- В очень похожей ситуации два человека погибли и в ДТП в Черновицкой области.