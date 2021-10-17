Авария произошла около 1:00 возле поселка Пулино. Столкнулись автомобиль Audi и грузовик Mercedes.

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Двое погибших

Водитель и пассажирка легковушки погибли сразу. Легковушка получила значительные повреждения. Она буквально превратилась в "груду металла".

Патрульные огородили место ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются. Правоохранители в очередной раз призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



Легковушка столкнулась с грузовиком / Фото полиции Житомирщины



Водитель и пассажирка авто погибли / Фото полиции Житомирщины

Похожее ДТП на Львовщине

Во Львовской области утром 17 октября на трассе "Львов – Тернополь" тоже легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель "Lada Priora" не справился с управлением и влетел в грузовой автомобиль "DAF". В результате водитель и пассажир машины погибли.

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