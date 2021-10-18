Без матері залишилося троє маленьких дітей – сини 10 та 7 років та донька, якій не виповнилося і року. Загинув і водій авто, який наїхав на жінку.

Зверніть увагу Від неї приходять виплати по 30 гривень, – мати хлопця, який загинув у ДТП із Зайцевою

Смертельна аварія на Волині: подробиці

Аварія сталася 16 жовтня у Володимирі-Волинському Волинської області на вулиці Зимнівській.

Водій Mercedes не впорався з керуванням і наїхав на жінку.

Сам він також загинув від черепно-мозкової травми, якої зазнав, вилетівши з автомобіля.

В авто був ще 13-річний хлопець – син водія. Він, на щастя, не постраждав.

Жінку ж врятувати не змогли – вона померла у лікарні.

Того дня матір втратили 3 малих дітей – хлопчики 10 та 7 років та донька, якій ще немає й року.



Смертельна аварія на Волині забрала життя двох людей / Фото volynua

Останнім часом ДТП зі смертельними наслідками в Україні почастішали. От тільки 17 жовтня: