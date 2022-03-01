Без меток оркам сложно, – в Нацгвардии рассказали, почему снег полезен для защитников

В Национальной гвардии Украины объяснили, почему снег, который выпал 1 марта – на пользу украинским солдатам. В ведомстве отметили, что похолодание продлится несколько дней.

В Нацгвардии рассказали, что снег закрыл много меток российских диверсантов, которые оставляли отметки на земле или крыше.

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Метки, которые помогают врагу ориентироваться, закрыл снег, поэтому сейчас российским боевикам будет очень трудно разобраться, что и как.

Без меток оркам сложно. Плюс, по прогнозу, похолодание затянется на несколько дней!

– отметили в Нацгвардии.

Полный текст сообщения:

Не все радуются снегу в первый день весны, но наши воины да!

Без меток оркам сложно. Плюс, по прогнозу, похолодание затянется на несколько дней!

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