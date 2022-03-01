У Нацгвардії розповіли, що сніг закрив багато міток російських диверсантів, які залишали позначки на землі чи дахах.

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Мітки, які допомагають ворогу орієнтуватися, закрив сніг, тому зараз російським бойовикам буде дуже важко розібратися, що та як.

Без міток оркам складно. Плюс, за прогнозом, похолодання затягнеться на декілька днів!

– зазначили в Нацгвардії.

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Не всі радіють снігу в перший день весни, але наші воїни так!