Без наших казаков в России не выходит армия, это будет ее последняя война

Помните, как Путин неожиданно объявил незадолго перед войной (тою еще "гибридной"), что "и без Украины победили бы" – и как украинцы тогда обиделись?

Самообман Путина

Путин – школьный кагэбист, а их учат профессионально лгать (поэтому они все со временем немного едут мозгами, профдеформация такова).

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И его дискурс в значительной степени состоит из так называемых "перевертышей", что он сам однажды описал детской дразнилкой "кто обзывается, сам так называется" (и мы уже не раз видели, как из того, что инкриминируется Украине, можно понять, что у них там происходит в России).

Так вот, похоже, что то совсем неожиданное и "недружественное" (несмотря на вполне дружественное тогда к России правительство Януковича и не менее дружескую оппозицию во главе с Тимошенко!) в отношении Украины заявление тоже было со стороны Путина не чем иным, как "перевертышем", кагэбистским "зеркальным" признанием (того, что СССР проиграл бы войну без украинцев – 24 канал).

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Секрет поражения московитов

Здесь и ответ на вопрос, что ему прежде всего, стремглав, нужно от Украины: высококачественных человеческих ресурсов, ясыря. Без наших казаков в России не выходит армии, значит, тупо, орда резников, и так было все 300 лет: Россия не выиграла ни одной войны, которая не была бы в украинских интересах.

Но до такого они уже не додумались. Додумались только, что надо вернуть "х..лов" снова в москaли. А для этого идти на них войной. Поэтому это будет их последняя война. Слава Украине.

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