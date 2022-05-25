Без нефтяного эмбарго: ЕС может согласовать новый пакет санкций против России в ближайшее время

Европа продолжает вводить санкции против России на фоне вооруженной агрессии в Украине. Как стало известно, ЕС может не ввести нефтяное эмбарго.

Дело в том, что запрет на импорт российской нефти является технической темой. Поэтому ЕС может не достичь согласия о введении эмбарго на нефть на саммите Совета ЕС на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.

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Эмбарго на нефть могут не утвердить на саммите ЕС

По его словам, вероятность того, что послы ЕС на ближайшем саммите достигнут полного соглашения по пакету санкций против России, не очень велика.

Возможно, что пакет "разделен" и все, кроме нефтяного эмбарго, согласованы или даже идеи, такие как налог на импорт нефти и запрет на перепродажу в ЕС,

– написал он.

Соглашение по нефтяному эмбарго может быть заключено в течение нескольких недель

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен надеется , что решение об эмбарго на российскую нефть удастся согласовать уже в ближайшее время.

По ее словам, Европа упорно над этим работает. Они намерены сделать так, чтобы Путин не смог найти обходные пути. Ведь может получиться так, что потом будут покупать ту же российскую нефть, но у кого-то и по более высокой цене.

Ранее в ЕС уже думали, не отложить ли нефтяное эмбарго . Это необходимо для того, чтобы продолжить введение остальных предложенных санкций, если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

Кроме того, Европа хочет заставить Россию заплатить часть денег, необходимых для восстановления Украины.