Окончание эпохи Нетаньяху: в Израиле оппозиция достигла соглашения о создании правительства

Правительственный кризис в Израиле длится годами, на протяжении 2 лет пришлось 4 раза проводить парламентские выборы. Но на них ни одна из партий или коалиций не получала убедительной победы.

Так произошло и на крайних выборах 2021 года. Это привело к тому, что действующий премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в установленный законом срок.

Между тем Главы МИД Израиля и Египта обсудят вопросы сектора Газа и обмен пленными

Правительственный кризис в Израиле близок к разрешению

Ультраправый глава партии "Ямина" (фактически имеющей "золотую акцию" в Кнессете, хотя на выборах получившей лишь 6 мест из 120) Нафтали Беннетт, который мог заключить коалиционное соглашение с Биньямином Нетаньяху, не пошел на такой шаг.

Вместо этого он договорился с лидером оппозиции Яиром Лапидом. Именно они теперь сформируют коалиционное правительство – без участия Нетаньяху и его партии "Ликуд".

Намерен сделать все от меня зависящее для формирования правительства национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом. Чтобы мы вместе смогли вывести страну из ступора,

– заявил Беннетт.

Почему он пошел на сделку с Лапидом, а не с Нетаньяху

Аналитики предполагают, что на это повлияло ничтожность предыдущей подобной сделки 2020: тогда Нетаньяху и спикер Кнессета Бени Ганц договорились по 2 года возглавлять правительство, но Ганц в премьерское кресло так и не сел.

Так что очень вероятно, что вскоре 12-летнее премьерство Нетаньяху завершится. Теперь Беннет займет кресло главы правительства – на 2 года, а потом еще на 2 уступит место Лапиду.