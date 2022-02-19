Без отца остались 3 маленьких дочери: Зеленский назвал имя погибшего военного

На Донбассе 19 февраля оккупанты убили украинского разведчика. Им оказался 34-летний капитан Антон Сидоров.

Без отца остались трое маленьких дочерей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.

Важно На Донбассе уже 2 военных погибли, а еще 5 – получили ранения

По словам Зеленского, двоим дочерям Сидорова по 10 и 6 лет, самой маленькой – всего год.

Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент жизни... Но он точно знал ответ на вопрос, который я озвучил в самом начале: "кто из нас лжет? (Украина или Россия – 24 канал)" Вечная память ему,

– подчеркнул президент.

Как погиб военный

Защитник погиб около 7:00 в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного минскими соглашениями. Оккупанты открыли огонь возле поселка Мироновское.

Сидоров получил осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью.

Что известно об Антоне Сидорове

Военному было всего 34 года. Он жил в городе Новоград-Волынский, что в Житомирской области, информирует "Новинарня".

Сидоров служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Являлся помощником начальника штаба и начальником разведки 3-го механизированного батальона 30 ОМБр.

Погибший Антон Сидоров / Фото "Новинарня"

Обострение на Донбассе: главное

Оккупанты за последние 3 суток особенно активизировались на Донбассе. Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66 раз.

С начала суток 19 февраля – уже более 70 нарушений боевиков. Кроме Сидорова, убили еще одного военного, а еще пятерых – ранили.

Боевики стреляют даже по гражданским объектам. К примеру, они обстреляли детсад в Станице Луганской и школу в Вербовке. Кроме того, Россия пытается обвинить в провокациях Украину.

На оккупированных территориях 18 февраля объявили ​​массовую "эвакуацию" населения в Ростовскую область.

Главы боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО | На эту минуту: