Без отца остались 3 маленьких дочери: Зеленский назвал имя погибшего военного
На Донбассе 19 февраля оккупанты убили украинского разведчика. Им оказался 34-летний капитан Антон Сидоров.
Без отца остались трое маленьких дочерей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.
Важно На Донбассе уже 2 военных погибли, а еще 5 – получили ранения
По словам Зеленского, двоим дочерям Сидорова по 10 и 6 лет, самой маленькой – всего год.
Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент жизни... Но он точно знал ответ на вопрос, который я озвучил в самом начале: "кто из нас лжет? (Украина или Россия – 24 канал)" Вечная память ему,
– подчеркнул президент.
Как погиб военный
Защитник погиб около 7:00 в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного минскими соглашениями. Оккупанты открыли огонь возле поселка Мироновское.
Сидоров получил осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью.
Что известно об Антоне Сидорове
Военному было всего 34 года. Он жил в городе Новоград-Волынский, что в Житомирской области, информирует "Новинарня".
Сидоров служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Являлся помощником начальника штаба и начальником разведки 3-го механизированного батальона 30 ОМБр.24 канал выражает искренние и глубокие соболезнования близким погибшего защитника.
Погибший Антон Сидоров / Фото "Новинарня"
Обострение на Донбассе: главное
- Оккупанты за последние 3 суток особенно активизировались на Донбассе. Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66 раз.
- С начала суток 19 февраля – уже более 70 нарушений боевиков. Кроме Сидорова, убили еще одного военного, а еще пятерых – ранили.
- Боевики стреляют даже по гражданским объектам. К примеру, они обстреляли детсад в Станице Луганской и школу в Вербовке. Кроме того, Россия пытается обвинить в провокациях Украину.
- На оккупированных территориях 18 февраля объявили массовую "эвакуацию" населения в Ростовскую область.
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