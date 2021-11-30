Без паспорта и с 6 пассажирами: в Польше украинец отметился "букетом" нарушений

В Польше 20-летний украинец получил немало хлопот с полицией. Молодой человек попался сразу на нескольких правонарушениях, чем и "заработал" большой штраф.

Инцидент произошел в Мазовецком воеводстве, вблизи города Пясечно. В поле зрения правоохранителей попал Ford, который двигался со скоростью 112 километров в час.

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Полиция преследовала авто, превышавшее скорость

Это более чем вдвое превышало разрешенные в пределах населенного пункта показатели. Правоохранители начали преследовать автомобиль-нарушитель. Когда они остановили Ford, то оказалось, что за рулем был 20-летний украинец.

Также в машине было сразу 6 пассажиров, а в придачу горе-водитель не имел с собой паспорта. Не было у него ни одного другого документа, который подтверждал бы то, что на польской территории он находится легально.

У украинца отобрали права

Экстремальная езда оставила украинца без водительских прав, также его оштрафовали на 1 200 злотых. Не повезло и его пассажирам: каждый из них заплатит по 500 злотых за то, что были без документов.

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Коротко о последних инцидентах с украинцами в Польше: