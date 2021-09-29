Издание отмечает, что расширение военной мощи Пекина привело к действиям Вашингтона, в частности созданию альянса AUKUS.

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Китай крепнет в военной сфере

Развитие флота является попыткой Пекина оттеснить американские силы в западной части Тихого океана, за пределами первой островной цепи, которая проходит к югу от Японии, между Тайванем и Филиппинами к Южнокитайскому морю.

В то же время это объясняет и то, почему Соединенные Штаты хотят привлечь Австралию и Великобританию в этот регион.

В течение последних 20 лет Китай наращивал потенциал, чтобы ограничить США в свободе действий в западной части Тихого океана,

– отметил аналитик Сидхарт Каушал.

Он считает, что все началось с противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, однако теперь растет военно-морская мощь страны.

США теряет позиции в регионе

Расширение военного потенциала Китая привело к тому, что США являются "жизнеспособными" в регионе только благодаря поддержке союзников,

– добавил Каушал.

Со времен Второй мировой войны США имели господствующие позиции как военно-морское государство, которое предлагало гарантию безопасности Японии, Южной Корее и, в частности, Тайваню. Однако намерение китайского лидера Си Цзиньпина расширить флот к 2035 году меняет ситуацию в регионе.

Справка. По информации Пентагона, флот Народно-освободительной армии Китая насчитывает 350 военных кораблей, у США их 293. Общий китайский флот за последние 20 лет увеличился в 3 раза. В то же время американский флот имеет больше персонала.

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