Видання наголошує, що розширення військової потужності Пекіна привело до дій Вашингтона, зокрема створення альянсу AUKUS.

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Китай міцніє у військовій сфері

Розбудова флоту є спробою Пекіна відтіснити американські сили у західній частині Тихого океану, за межами першого острівного ланцюга, які проходить на південь від Японії, між Тайванем та Філіппінами до Південнокитайського моря.

Водночас це пояснює й те, чому Сполучені Штати хочуть залучити Австралію і Велику Британію в цей регіон.

Протягом останніх 20 років Китай нарощував потенціал, аби обмежити США у свободі дій у західній частині Тихого океану,

– зазначив аналітик Сідхарт Каушал.

Він вважає, що все розпочалося з протикорабельних ракет далекого радіусу дії, однак тепер зростає військово-морська потужність країни.

США втрачає позиції у регіоні

Розширення військового потенціалу Китаю призвело до того, що США є "життєздатними" у регіоні тільки завдяки підтримці союзників,

– додав Каушал.

З часів Другої світової війни США мали панівні позиції як військово-морська держава, яка пропонувала гарантію безпеки Японії, Південній Кореї та, зокрема, Тайваню. Однак намір китайського лідера Сі Цзіньпіна розширити флот до 2035 року змінює ситуацію в регіоні.

Довідка. За інформацією Пентагону, флот Народно-визвольної армії Китаю налічує 350 військових кораблів, у США їх 293. Загальний китайський флот за останні 20 років збільшився у 3 рази. Водночас американський флот має більше персоналу.

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