Без предварительных условий, – Кулеба настаивает на возобновлении работы в нормандском формате

Глава МИД Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Брюсселе. Министр подчеркнул, что проведет переговоры со своими коллегами из Германии и франции, чтобы активизировать работу в нормандском формате.

Кулеба подчеркнул, что МИД продолжает работать с европейскими партнерами по вопросу безопасности Украины.

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Россия тормозит весь переговорный процесс, – Кулеба

Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы в Нормандии без предварительных условий,

– написал министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что в Брюсселе он проводит встречи с руководством НАТО, а также министрами отдельных стран Евросоюза. Такого количества встреч, подчеркнул Кулеба, требует ситуация безопасности в Украине.

Кулеба проводит встречи в Брюсселе с представителями НАТО и ЕС

Именно такая высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года. Безопасность страны и граждан, противодействие российской агрессии, укрепление отношений со стратегическими партнерами – все это приоритетные задачи стратегии внешнеполитической деятельности Украины

– заметил министр.

15 декабря состоится саммит, на который соберется полный состав министров Ассоциированного трио. Также Украина сотрудничает с НАТО из-за гибридной агрессии России.

Какие вопросы обсуждают в Брюсселе:

нарушение режима прекращения огня на Донбассе,

перемещение войск,

газовый шантаж,

пропаганда,

искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси.

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Что известно о позиции России по встречам в нормандском формате:

Ранее в МИД Франции сообщили о предложении срочно организовать встречу в нормандском формате на уровне министров.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отказался от участия, мол, за расхождения в видении итогового документа.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что именно Москва ответственна за срыв переговорного процесса.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Доброе утро! Сегодня насыщенный рабочий день в Брюсселе. Впереди – восемь переговоров: встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами Ассоциированного трио и трех министров Нормандского формата, а также заседание глав МИД Евросоюза и Восточного партнерства, общения с журналистами.

После успешного визита украинской делегации в Вашингтон на прошлой неделе продолжаем работать над укреплением безопасности Украины с нашими европейскими партнерами.

Ситуация с безопасностью требует такого количества переговоров. Именно такая высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года.

Безопасность страны и граждан, противодействие российской агрессии, укрепление отношений со стратегическими партнерами – все это приоритетные задачи стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Будем также откровенно говорить о дальнейшем развитии Восточного партнерства в преддверии саммита 15 декабря. В Брюсселе соберется полный состав министров ассоциированного трио. Мы будем настаивать на дифференцированном подходе ЕС к европейской интеграции соседей. Кто делает больше и стремится к большему, должен получать больше.

Ну и как не заехать в НАТО. Россия продолжает дестабилизировать ситуацию безопасности вдоль нашей границы, в более широком Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси – все это элементы нового этапа гибридной агрессии РФ против Европы. Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ.

В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции, чтобы активизировать работу в нормандском формате. Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы в Нормандии без предварительных условий.

Хорошего всем дня и следите за новостями. Все будет Украина.