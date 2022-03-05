Без прекращения огня людей не вывезти – Кулеба об эвакуации из Гостомеля и Бучи

Российские оккупанты безжалостно и нагло не прекращают огонь там, где нужно эвакуировать людей. Из-за столкновений и боевых действий, в частности, этого нельзя сделать из Гостомеля и Бучи.

Пока в этих местах идут столкновения, сделать эвакуацию там невозможно. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Столкновения не столь жестоки как были еще вчера вечером, или продолжались в течение последних двух дней. Но, тем не менее, без прекращения огня эвакуировать, к сожалению, из Бучи и Гостомеля мы не можем,

– говорит он.

По словам Кулебы, это связано с определенной географической и транспортной особенностью расположения этих населенных пунктов. Это не позволяет сейчас сделать полноценную эвакуацию.

Кулеба подчеркнул, что ждут режима прекращения огня, чтобы как можно быстрее помочь людям, оказавшимся в очень тяжелом положении.

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