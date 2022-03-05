Поки в цих місцях йдуть зіткнення, то зробити евакуацію там неможливо. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Зіткнення не такі жорстокі як були ще вчора ввечері, чи продовжувались протягом останніх двох днів. Але, тим не менш, без припинення вогню евакуювати, на жаль, з Бучі і Гостомеля ми не можемо,

– каже він.

За словами Кулеби, це ще пов'язано з певною географічною та транспортною особливістю розташування цих населених пунктів. Це не дає зараз можливості зробити повноцінну евакуацію.

Кулеба наголосив, що чекають режиму припинення вогню, щоб якнайшвидше допомогти людям, які опинилися в дуже скрутному становищі.



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