Відповідну інформацію у ефірі каналу "Рада" розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте У Бородянці могли захопити психоневрологічний диспансер, люди в руках "кадирівців", – Кулеба

На деяких околицях Бучі люди без продовольства

Олексій Кулеба розповів, що буквально до 4 березня у Бучі ситуація була досить стабільна.

Є поодинокі, їх немало, проте локальні випадки, коли люди "відрізані"… Десь перебувають на околицях Бучі. Вже досить довгий час у підвалах. Їм скрутно. Туди важко дістатись,

– заявив Кулеба.

Додав, що всім іншим допомога завжди діставалась. Зокрема мер Бучі організовував випічку хліба та підвезення інших продуктів.

Також Олексій Кулеба заявив, що у Бородянці на Київщині окупанти могли захопити психоневрологічний диспансер, а саму будівлю могли замінувати. Там перебуває орієнтовно 600 пацієнтів. Наразі інформацію перевіряють.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!