Без прививки или теста – вход закрыт: в горсовете Николаева ввели новые правила

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о новых правилах доступа в Николаевский городской совет. Теперь, чтобы попасть в здание, необходимо предоставить отрицательный анализ ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Об этом Сенкевич сообщил на аппаратном совещании 27 сентября. Мэр уточнил у заместителя начальника управления здравоохранения – в какой карантинной зоне находится Николаев.

Между тем Педагогов будут отстранять от работы, если они откажутся от вакцинации против COVID-19

Мэр опросил присутствующих, вакцинированы ли они

Виктор Фаюка доложил, что зона – "желтая", поэтому есть определенные карантинные ограничения. Уже после этого мэр обратился к присутствующим чиновников и опросил их по вакцинации.

Видите, у нас даже представители органов местной власти не хотят вакцинироваться,

– отметил Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что теперь, чтобы попасть в горисполком нужен сертификат о вакцинации или результат теста, который действителен в течение 72 часов.

Эти ограничения касаются и журналистов. Касательно обычным николаевцев – то неизвестно, будут действовать на них правила мэра.

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Зеленский поручил вакцинировать до 70% госслужащих

Отметим, что на селекторном совещании в Офисе Президента Владимир Зеленский поручил вакцинировать до 70% госслужащих за две недели. Сейчас высокими показателями могут похвастаться в Минобороны, где 84% сотрудников вакцинированы против коронавируса двумя дозами. Также неплохая ситуация в МВД, где 68% привитых.