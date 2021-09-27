Про це Сенкевич повідомив на апаратній нараді 27 вересня. Мер уточнив у заступника начальника управління охорони здоров'я – у якій карантинній зоні перебуває Миколаїв.

Тим часом Вчителів відсторонять від роботи, якщо вони відмовляться від вакцинації проти COVID-19

Мер опитав присутніх, чи вони вакциновані

Віктор Фаюк доповів, що зона – "жовта", отож є певні карантинні обмеження. Вже після цього міський голова звернувся до присутніх чиновників і опитав їх щодо вакцинації.

Бачите, у нас навіть представники органів місцевої влади не хочуть вакцинуватись,

– зазначив Сенкевич.

Мер наголосив, що тепер, аби потрапити у міськвиконком потрібен сертифікат про вакцинацію або результат тесту, який дійсний протягом 72 годин.

Зверніть увагу! Ці обмеження стосуються і журналістів. Щодо звичайних миколаївців – то невідомо, чи діятимуть на них правила мера.

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Зеленський доручив вакцинувати до 70% держслужбовців

Зазначимо, що на селекторній нараді в Офісі Президента Володимир Зеленський доручив вакцинувати до 70% держслужбовців за два тижні. Наразі високими показниками можуть похвалитись у Міноборони, де 84% співробітників вакциновані проти коронавірусу двома дозами. Також непогана ситуація у МВС, де 68% щеплених.