Без признаков жизни: в Карпатах недалеко от границы с Румынией обнаружили тело человека

В Государственной пограничной службе Украины 9 июня сообщили, что в Карпатах обнаружили тело человека без признаков жизни. Это произошло вблизи украинской границы с Румынией.

На место происшествия пограничники вызвали все необходимые экстренные службы. Они должны установить причины смерти этого человека.

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Возле границы с Румынией обнаружили тело человека

В ГПСУ отметили, что об ужасной находке на склоне горы Поп Иван Мармарошский пограничному наряду 9 июня утром сообщил местный житель. В конце концов пограничники прибыли на место, чтобы помочь с инцидентом.

Пограничники отметили, что к месту происшествия они вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуации и полицию. Они должны установить, что именно произошло с человеком и помочь в спасательной операции.

Ранее группа туристов также обнаруживала тело мужчины

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В Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области 7 июня сообщили, что за день до этого под вечер к спасателям поступило сообщение от коллег из Ивано-Франковской области, что группа туристов, двигаясь Черногорским хребтом в районе горы Ребра, наткнулась на тело мужчины. Его обнаружили на границе двух областей.

Сегодня в пять утра горные поисково-спасательные отделения поселка Ясиня и села Выдричка вместе с полицией отправились к месту обнаружения. Добравшись туда, полицейские провели оперативно-следственные мероприятия и после этого горные спасатели транспортировали погибшего в морг города Рахов,

– сообщили спасатели.

Туристы обнаружили тело на границе Закарпатья и Прикарпатья / Фото ГСЧС

Как отметили в ГСЧС Закарпатья, погибшим оказался киевлянин 1970 года рождения. Что стало причиной гибели и обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.