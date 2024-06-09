На місце події прикордонники викликали всі необхідні екстрені служби. Вони мають встановити причини смерті цієї людини.

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Біля кордону з Румунією виявили тіло людини

У ДПСУ зазначили, що про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонному наряду 9 червня вранці повідомив місцевий житель. Зрештою прикордонники прибули на місце, щоб допомогти з інцидентом.

Прикордонники зазначили, що до місця події вони викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуації та поліцію. Вони мають встановити, що саме сталося з людиною та допомогти у рятувальній операції.

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Раніше група туристів також виявляла тіло чоловіка

У Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 7 червня повідомили, що за день до цього під вечір до рятувальників надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області, що група туристів, рухаючись Чорногірським хребтом в районі гори Ребра, натрапила на тіло чоловіка. Його виявили на межі двох областей.

Сьогодні о п'ятій ранку гірські пошуково-рятувальні відділення селища Ясіня та села Видричка разом з поліцією вирушили до місця виявлення. Діставшись туди, поліцейські провели оперативно-слідчі заходи й після цього гірські рятувальники транспортували загиблого до моргу міста Рахів,

– повідомили рятувальники.

Туристи виявили тіло на межі Закарпаття і Прикарпаття / Фото ДСНС

Як зазначили у ДСНС Закарпаття, загиблим виявився киянин 1970 року народження. Що стало причиною загибелі та обставини події з'ясовуватимуть правоохоронці.