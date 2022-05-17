Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук. Он подчеркнул, что украинцам нечего волноваться по этому поводу.

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Никаких признаков продовольственного кризиса

Хотел бы успокоить всех украинцев – без продовольствия не останемся. Для этого нет и быть не может никаких признаков и причин,

– подчеркнул Марчук.

Он подчеркнул, что Украина имеет хорошие показатели по озимым культурам. Их засеяли еще до полномасштабного вторжения России в Украину – осенью 2021 года.

Кроме того, сейчас наши аграрии фактически на 75% из запланированных площадей на территории Украины заканчивают проведение кампании по яровым культурам. То есть весенняя посевная кончается, что тоже дает хорошие показатели.

Украине хватит

Не хотел бы называть цифры, поскольку аграрии всегда любят говорить: "не считаем, что на поле, а то, что в амбаре". Впрочем, уверяю, что возможность обеспечить себя и дополнительно найти возможность экспортировать продукцию – у нас точно будет,

– подчеркнул Марчук.

По его словам, в среднем должно было бы выйти более 60 миллионов тонн зерновой группы. В то же время он отметил, что обеспечение в течение года по всем направлениям Украины нужно в районе – 20 – 25 тонн.

Будет также на экспорт

"Имея сейчас переходные остатки, которые мы не можем быстро экспортировать, и новый урожай у нас появляется дополнительный механизм – предложить миру. А уже миру вместе с нами нужно думать, как их вывезти с территории Украины, чтобы все были удовлетворены", – отметил Марчук.

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Как он объяснил, продовольствие полностью выставит на экспорт. Тогда страны, в которые обычно вывозили зерно, урегулируют ситуацию и смогут предотвратить голод.

Кроме того, мир успокоится с ценовой лихорадкой из-за нехватки украинского продовольствия. В то же время, Украина получит средства, которые помогут нам преодолеть Россию.

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