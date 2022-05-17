Про це 24 каналу повідомив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук. Він наголосив, що українцям немає чого хвилюватись з цього приводу.

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Жодних ознак продовольчої кризи

Хотів би заспокоїти всіх українців – без продовольства не залишимось. Для цього немає і бути не може жодних ознак і причин,

– наголосив Марчук.

Він підкреслив, що Україна має хороші показники щодо озимих культур. Їх засіяли ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – осінню 2021 року.

Крім того, зараз наші аграрії фактично на 75% із запланованих площ на території України закінчують проведення кампанії стосовно ярих культур. Тобто весняна посівна закінчується, що теж дає хороші показники.

Україні вистачить

Не хотів би називати цифри, оскільки аграрії завжди люблять говорити: "не рахуємо, що на полі, а те, що в коморі". Утім, запевняю, що можливість забезпечити себе і додатково знайти змогу експортувати продукцію – у нас точно буде,

– наголосив Марчук.

За його словами, у середньому мало б вийти більше ніж 60 мільйонів тонн зернової групи. Водночас він зауважив, що забезпечення протягом року на всіх напрямках України потрібне в районі – 20 – 25 тонн.

Буде також на експорт

"Маючи зараз перехідні залишки, які ми не можемо швидко експортувати, і новий врожай у нас з'являється додатковий механізм – запропонувати світу. А вже світу разом з нами потрібно думати, як їх вивезти з території України, щоб всі були задоволені", – зазначив Марчук.

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Як він пояснив, продовольства цілком виставить на експорт. Тоді країни, у які зазвичай вивозили зерно, врегулюють ситуацію і зможуть запобігти голоду.

Крім того, світ заспокоїться з ціновою лихоманкою у зв'язку з нестачею українського продовольства. Водночас Україна отримає кошти, які допоможуть нам здолати Росію.

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