Без референдума мы в ЕС не вступим, – "слуга народа" Мезенцева

Украина стремится в Евросоюз и пытается выполнить все необходимые для этого условия. Однако важно то, что без референдума мы все равно не сможем стать членом ЕС, как бы ни старались.

Об этом в эфире 24 канала заявила нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она заверила, что судьбу решат украинцы.

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"Я вам расскажу секрет. Мы пока не являемся страной-кандидатом, но когда мы ею станем – без референдума вступление не осуществим", – сказала Мезенцева.

Именно украинцы определят судьбу относительно будущего членства в этом Альянсе, если он будет прогрессировать,

– добавила нардепка.

По ее словам, украинская власть ежедневно выполняет "домашнюю работу" по Соглашению об ассоциации. Она касается всех сфер жизни: здоровья, питания, транспорта и тому подобное.

"Мы ее выполняем независимо от того, будем 28 страной ЕС или нет", – подытожила Мезенцева.

Смотрите включение Мезенцевой и других спикеров на 24 канале: видео

Соглашение об ассоциации с ЕС