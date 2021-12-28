Без референдума мы в ЕС не вступим, – "слуга народа" Мезенцева
Источник:24 канал
Украина стремится в Евросоюз и пытается выполнить все необходимые для этого условия. Однако важно то, что без референдума мы все равно не сможем стать членом ЕС, как бы ни старались.
Об этом в эфире 24 канала заявила нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она заверила, что судьбу решат украинцы.
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"Я вам расскажу секрет. Мы пока не являемся страной-кандидатом, но когда мы ею станем – без референдума вступление не осуществим", – сказала Мезенцева.
Именно украинцы определят судьбу относительно будущего членства в этом Альянсе, если он будет прогрессировать,
– добавила нардепка.
По ее словам, украинская власть ежедневно выполняет "домашнюю работу" по Соглашению об ассоциации. Она касается всех сфер жизни: здоровья, питания, транспорта и тому подобное.
"Мы ее выполняем независимо от того, будем 28 страной ЕС или нет", – подытожила Мезенцева.
Смотрите включение Мезенцевой и других спикеров на 24 канале: видео
Соглашение об ассоциации с ЕС
- Его подписали еще в 2014 году. Политическую часть – 21 марта, а экономическую – 27 июня.
- Этот документ позволяет перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйен в конце декабря 2021 года призвала углубить Соглашение.