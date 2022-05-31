"Без шума и выстрелов": Лукашенко наградил КГБ-истов, участвовавших в "спецоперации"

Маразм самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко достиг нового уровня. Он не просто придумал "спецоперацию по освобождению белорусов из Украины", но даже раздавал за нее награды.

Лукашенко, танцующий под дудку Путина, боится идти в наступление против Украины, ведь понимает, что миф о его армии быстро разобьется о жестокой реальности. Впрочем, страх не мешает ему на ровном месте придумывать всякие "победы".

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"Спецоперация без шума и выстрелов"

Самопровозглашенный белорусский диктатор заявил, что в Украине начали брать белорусов в плен. По его словам, на нашей территории задержали более сотни граждан Беларуси, а также многие грузовики. Он решил помахать кулаками, мол, сразу угрожал Украине "проведением спецоперации по освобождению белорусов".

Теперь он собрал своих КГБ-шников и раздавал им награды за то, что они "провели такую спецоперацию". На этом полет фантазии Лукашенко не завершился – он заявил, что "задержанным белорусам" удалось уволить без выстрелов и шума.

Кроме того, он заявил, что домой вернулись не все, потому что украинцы якобы убили двух белорусов.

На мой взгляд, в Украине так и никто не разобрался, как это произошло. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека – без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой. А с теми, кто убил наших людей, мы разберемся,

– рассказал Лукашенко о "спецоперации".

Поскольку Лукашенко уже вряд ли помогут даже ведущие специалисты по психиатрии, не остается ничего другого, как просто фиксировать его слова и демонстрировать их в качестве примера того, какие ужасы творятся с мозгом диктаторов.

Единственный шанс для белорусов умереть в Украине – стать на сторону врага и воевать против нашего государства. Несколько белорусских солдат решили поиграть с судьбой и подписать контракт с российскими ПВК, но после их похорон желающих заглянуть за занавес смерти в рядах белорусской армии почти не осталось.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Белорусы объявили о новых военных учениях вблизи границы с Украиной. Они будто бы собираются проверять боевую готовность армии и мобилизованных.

Наступать на Украину белорусы боятся, поэтому все их маневры – это демонстрация выполнения прихотей Путина. Вместе с тем угроза обстрелов Украины с территории Беларуси до сих пор существует.

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