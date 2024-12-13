Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на генерального директора электропоставщика YASNO Сергея Коваленко. В результате массированного утреннего ракетного удара российских войск энергосистеме Украины был нанесен значительный ущерб.

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Ракетный удар вызвал масштабные отключения электроэнергии

Укрэнерго вынуждено усилить ограничения на потребление электроэнергии. Из-за этого в Киеве и Днепре продолжают закрываться три из шести очередей потребителей.

К слову, сегодня обновленные графики отключений для днепрян уже доступны на официальном сайте YASNO и в мобильном приложении. В столице графики все еще находятся в процессе обновления, но также будут опубликованы в ближайшее время.

Энергетики призывают горожан следить за обновлениями и по возможности ограничивать потребление электроэнергии после восстановления электроснабжения.

Напомним, что 13 декабря россияне нанесли ракетный удар по Украине, что привело к изменению графиков отключений электроэнергии в регионах.

Изменения в графиках отключений электроэнергии зафиксированы в Киевской, Киевской, Сумской, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черновицкой и Тернопольской областях.