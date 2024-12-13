Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерального директора електропостачальника YASNO Сергія Коваленка. Унаслідок масованої ранкової ракетної атаки російських військ енергосистема України зазнала значних пошкоджень.

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Ракетна атака спричинила масштабні відключення

Укренерго змушене збільшити обмеження на споживання електроенергії. Через це у Києві та Дніпрі триває відключення трьох із шести черг споживачів.

До слова, сьогодні оновлені графіки відключень для мешканців Дніпра вже доступні на офіційному сайті YASNO та в мобільному застосунку. У столиці графіки ще знаходяться в процесі оновлення, але незабаром також будуть опубліковані.

Енергетики закликають громадян стежити за оновленнями та за можливості обмежити споживання електрики після відновлення живлення.

Нагадаємо, що 13 грудня росіяни здійснили ракетну атаку на Україну, що призвело до змін у графіках відключення електроенергії в регіонах.

Зміни в графіках відключення електроенергії були зафіксовані в Києві, Київській, Сумській, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Чернівецькій та Тернопільській областях.