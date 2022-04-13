Без света и воды – более 100 населенных пунктов Херсонщины: область на грани катастрофы

Около сотни населенных пунктов Херсонской области остались без электроснабжения и воды. Оккупированные населенные пункты – на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в отчете ОВА за сутки, информирует 24 канал. Ситуация в селах, которые оккупировали россияне, не меняется к лучшему, а лишь значительно ухудшается.

Ранее Из-за выстрелов россиян митинг в Херсоне не смогли продолжить

Захватчики хотят закрепиться в Херсонской области

В Херсонской области оккупационные войска хотят закрепиться. С этих территорий они обстреливают соседние области. В целом Херсонская область – всего в шаге от гуманитарной катастрофы.

В более сотни населенных пунктов нет воды и света. Чинить их украинские коммунальные службы не имеют возможности, ведь территории под оккупацией.

Ранее сообщали о нехватке продуктов

Ранее журналист из Кривого Рога сообщал о больших проблемах с продуктами в Херсонской области. В магазины продукты не поставляют, люди, которым удалось вырваться оттуда, рассказали, что некоторые села – на грани голода.

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