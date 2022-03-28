Без света и воды остались 52 населенных пункта Херсона, без газа – около 6 тысяч жителей

На 28 марта 13:00 в 52 населенных пунктах Херсонской области нет света и воды, без газа остаются около 6 тысяч жителей.

Такую информацию сообщила Херсонская областная государственная администрация на своей странице в фейсбуке.

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В Херсонской ОГА отметили, что из-за присутствия большого количества российских войск возобновить электроснабжение в населенных пунктах на севере области невозможно.

Белозерский район

Газоснабжение отсутствует в селах Правдино, Посад-Покровское, Таврийск, Александровка Станиславской территориальной общины, Новая Заря. Отсутствуют свет и вода в Станиславе, повреждены 10 домов, в Александровке – разрушены 25 зданий. Возобновлено электроснабжение в Музыковке, Высунце и Мирошниковке. Нет света в Загоряновке и Восточном. В Чернобаевке электричество было восстановлено, села общины пока живут без света.

Почти на всей территории общин района ощущается нехватка лекарства, особенно остро в них нуждаются люди с хроническими болезнями.

Бериславский район

Населённые пункты Высокопольской, Миловской, Тягинской, Борозенской, Калиновской и Кочубеевской территориальных общин оккупированы вражескими войсками. Поставка лекарства отсутствует во всех общинах. С Борозенской ТГ нет связи, ситуация напряжена. Из-за обстрелов оккупантов в Великоалександровской ТГ погиб 14-летний мальчик. Также сообщается, что есть ранены, российские военные минуют и взрывают мосты. В Ивановке Высокопольской ТГ много разрушенных домов. Свет отсутствует и в Кочубеевской ТГ. В Нововоронцовке и населенных пунктах общества отсутствует электроснабжение. В Любимовке нет газа и разрушены 12 домов.

Генический район

Ивановская, Нижнесерогозская и Новотроицкая общины наладили обеспечение жителей необходимым. Однако отсутствуют поставки медикаментов и сжиженного газа. В результате отставки власти информации о Генической ТГ нет.

Скадовский район

Во всех территориальных общинах этого района власти работают в штатном режиме. С перебоями работает связь на территории. Прослеживается критическая ситуация с медикаментами.

Каховский район

В территориальных общинах этого района существует острая потребность в медикаментах, детском питании, горюче-смазочных материалов.

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