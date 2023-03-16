Без "упаковки малыша": семей с новорожденными лишат поддержки от государства

Министерство социальной политики почти 3 месяца блокирует тендеры на закупку "упаковки малыша", которую получают родители при рождении ребенка. Вместо этого они предлагают "денежную компенсацию", не покрывающую и половины от розничной стоимости вещей в "упаковке".

Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский.

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Почему стоит сохранить "упаковки малыша"

Минимальная цена предметов, которые есть в "упаковке малыша" в розницу – от 15 до 20 тысяч гривен. Минсоц предлагает родителям получить 6800 гривен. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80 – 90% родителей предпочли бы "упаковку". В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация будет решена,

– пишет предприниматель.

Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна. Кроме того, закупка хотя бы 50 000 "упаков малыша" обеспечит работой 2000 украинцев. Потому что львиная доля пакета – производится в Украине.

"Упаковка малыша" – вещи первой потребности для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят пеленки, салфетки, памперсы, одежда, гигиенические предметы и средства, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и т.д.

Возможность получить "упаковку" предусмотрена действующим законодательством. По данным "Украинской правды", 80% наполнения "упаковки малыша" - сделано в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как трубку.