Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський.
До теми Підгузки, іграшки та одяг: що входить у "пакунок малюка" 2023 року
Чому варто зберегти "пакунки малюка"
Мінімальна ціна предметів, які є у "пакунку малюка" у роздріб – від 15 до 20 тисяч гривень. Мінсоц пропонує батькам отримати 6800 гривень. Хоча, за даними опитування ЮНІСЕФ, 80 – 90% батьків надали б перевагу "пакунку". В ньому є все необхідне для мами та новонародженого. Зараз батьки позбавлені права вибору. Ми сподіваємось, ситуацію буде вирішено,
– пише підприємець.
Соколовський переконаний, що в країні, де під час війни знижуються і народжуваність, і рівень життя, підтримка молодих батьків критично важлива. Крім того, закупівля хоча б 50 000 "пакунків малюка" забезпечить роботою 2000 українців. Бо левова частка пакунка – виробляється в Україні.
Можливість отримати "пакунок" передбачена чинним законодавством. За даними "Української правди", 80% наповнення "пакунку малюка" – зроблено в Україні. Українці виробляють текстиль, косметику, розвиваючі іграшки, килимки і коробку, яку можна використовувати як люльку.