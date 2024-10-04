Без запасов почти сутки бродил по лесам и болотам: беглец вместо Польши оказался возле Беларуси

Житель Кировоградской области отправился в Польшу по указаниям незнакомца в мессенджере, однако ошибочно оказался на границе с Беларусью. Мужчину задержали украинские пограничники.

Мужчина получал указания от неизвестного в мессенджере и следовал, как считал, к границе Польши, однако заблудился. Истощенный беглец наткнулся на пограничников возле Беларуси. Об этом отчиталась Госпогранслужба в официальном телеграмм-канале.

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Почти сутки без еды и воды

Мужчина около суток бродил по лесам и болотам Ровенской области, не имея с собой провизии. Источником воды для него служила роса с растений.

Как беглец из Кировоградской области вместо Польши оказался возле Беларуси: смотрите видео

Впоследствии, наткнувшись на украинских пограничников, обратился к ним на иностранном языке, потому что принял за польских.

Беглеца задержали и привлекли к административной ответственности.

Напоминаем, ранее украинские пограничники отмечали, что больше всего попыток незаконного пересечения границы регистрируют в Румынию и Молдову, тогда как на границах с Венгрией, Словакией и Польшей таких попыток значительно меньше.