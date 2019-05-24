Без объединений: Гройсман заявил, с какой политической силой пойдет в Раду

Премьер Владимир Гройсман заявил, что собирается идти в Верховную Раду без каких-либо объединений с другими политическими силами.

"Я не решил "остаться в политике". Я решил продолжать служить своей стране", – сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" 24 мая.

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Он считает, что еще очень много должен сделать, а для этого необходимо иметь активную позицию: "Я имею понимание и опыт, что и как нужно делать. Надо лишь добавить реактивной силы".

Все зависит от присутствия в украинском парламенте. Поэтому я принял решение, что буду идти в Верховную Раду. Я хочу создать политическую силу – без объединений. И я ее возглавлю,

– признался Гройсман.

И добавил, что хочет сформировать "команду таких людей, которые имеют и молодость, и опыт, и четко понимают, что нужно государству".

"Эта политическая сила будет иметь название "Украинская стратегия", – подытожил Гройсман.

Также Владимир Гройсман объяснил, почему подал в отставку с поста премьер-министра. Мол, были надежды воспользоваться возможностями, которые создали президентские выборы в Украине в 2019 году – объединить правительство, парламент и президента ради развития Украины. Но инаугурационная речь Владимира Зеленского показала, что у нового президента Украины – другие приоритеты.