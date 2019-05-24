Без об'єднань: Гройсман заявив, з якою політичною силою йтиме до Ради

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що збирається йти до Верховної Ради без будь-яких об'єднань з іншими політичними силами.

"Я не вирішив "залишитися у політиці". Я вирішив продовжувати служити своїй державі", – сказав Гройсман в ефірі телеканалу "Україна" 24 травня.

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Він вважає, що іще дуже багато повинен зробити, а для цього необхідно мати активну позицію: "Я маю розуміння і досвід, що і як потрібно робити. Треба лише додати реактивної сили".

Все залежить від присутності в українському парламенті. Тому я прийняв рішення, що буду йти до Верховної Ради. Я хочу створити політичну силу – без об'єднань. І я її очолю,

– зізнався Гройсман.

І додав, що хоче сформувати "команду таких людей, які мають і молодість, і досвід, і чітко розуміють, що потрібно державі".

"Ця політична сила буде мати назву "Українська стратегія", – підсумував Гройсман.

Також Володимир Гройсман пояснив, чому подав у відставку з поста прем'єр-міністра. Мовляв, були надії скористатися нагодами, які створили президентські вибори в Україні 2019 року – об'єднати уряд, парламент і президента заради розвитку України. Але інавгураційна промова Володимира Зеленського показала, що у нового президента України – інші пріоритети.