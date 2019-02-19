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      Без Украины нет Европы, – главные тезисы мощной речи Туска к украинцам

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      Украина отмечает 5-ю годовщину вооруженной агрессии России, которая началась в 2014 году с незаконной аннексии Крыма и кровавой войны на Донбассе. В Верховной Раде состоялось специальное заседание, во время которого с речью выступил Президент Евросовета Дональд Туск. Он подчеркнул, что украинцы выстояли в самый трудный для своей страны момент в истории и решительно противостоят враждебности Кремля

      Дональд Туск обратился к присутствующим в парламенте на украинском языке и подчеркнул, что Евросоюз всегда поддерживает независимость Украины и проевропейские стремления граждан.

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      "Вы устояли и будете оставаться гордыми и несокрушимыми вопреки геополитике, вопреки дурным намерениям злого соседа и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены. Хорошо знаю, что чувство одиночества в опасности бывает хуже, чем наступление врага", – обратился Туск к украинцам.

      О поддержке ЕС, аннексии Крыма и санкциях против России

      Евросоюз поддерживает Украину, признает ее европейские стремления, одобряют европейский выбор и будет и в дальнейшем помогать на пути к членству в Союзе.

      "Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Европейский Союз не смирится с одним актом насилия в Азовском море. В этом ЕС и в дальнейшем будет единым", - подчеркнул Туск.

      О Революции Достоинства

      Президент Евросовета вспомнил события 5-летней давности, когда в Украине шла Революция Достоинства. Тогда, украинцы выходили на улицы своих городов, чтобы отстаивать свое право присоединиться к Евросоюзу, а не идти под иго России. Миллионы граждан собирались на вече и построили палаточный городок в центре Киева, а вся революция проходила под флагами ЕС.

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      "Ребята из Небесной сотни вошли в пантеон не только украинских, а и европейских героев. Всем матерям павших клянусь: Европа всегда будет помнить о ваших сыновьях. Урок отваги, который вы дали всему миру в феврале пять лет назад, изменил нас всех. Украина показала, что стоит быть смелым и полным достоинства, что добро может одолеть зло, что героизм может быть чем-то большим, чем сугубо моральным призывом, что это может быть ключом к победе", – сказал политик.

      Украина еще в 2014 году доказала свою истинную европейскость. Туск добавил, что всегда будет помнить флаги с золотыми звездами на Крещатике во время революции и Оду радости (гимн Евросоюза), которая звучала по всей Украине.

      Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа. Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину - продает будущее Европы. Не случайно, что те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, ставят под сомнение и целостность Украины. Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что ты думаешь о Европе,
      – отметил он.

      Президент СЕ добавил, что без независимой и безопасной Украины нет справедливой и безопасной Европы,

      "Проще говоря, нет Европы без Украины", – заявил Туск.

      Советы украинским политикам

      В конце речи Дональд Туск обратился с важными советами к власти Украины. Он призвал чиновников не прибегать к чрезмерному противостоянию на будущих президентских и парламентских выборах, ведь это может стать подарком для оппонентов Украины в Европе. Также, он призвал украинцев строить честное государство и бороться с коррупцией.

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      1. Не наносите друг другу чрезмерный ущерб на ближайших выборах. Ваша история и история моего народа утверждает, что внутренние конфликты в наших двух странах являются крупнейшим просчетом для этой третьей стороны. Также помните, что ваши оппоненты в Европе ждут любой повод, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом.
         
      2. Вдумчиво обойдите соблазн радикального национализма и популизма, как вы это делаете до сих пор. Основы объединенной Европы – это примирение вместо реваншизма, солидарность вместо эгоизма, историческая правда вместо пропаганды. Опасные соблазны радикального популизма рождаются из комплексов и слабости, а украинцы имеют все права и основания чувствовать себя сейчас гордыми и сильными.
         
      3. Не подражайте тех соседей и европейских политиков, которые хотят всех убедить, что демократия, основанная на свободе, правах человека, уважении меньшинств, свободе мысли и слова – это пережиток прошлого и устаревшая модель государства, а сейчас наступает время авторитарной демократии. В интересах наших граждан и Европы в целом должны защищать фундаментальные ценности. Именно  за это умерли герои Революции достоинства.
         
      4. Стройте вместе добродетельное государство. Не буду здесь читать лекции о коррупции. Вы все недавно показали, что готовы бороться с ней. Только прошу всех поверить, что честность и прозрачность власти нужны не потому, что это требование Евросоюза, а потому, что этого требуют ваши граждане. Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненны для кого-то.
         
      5. Поверьте в молодежь. Несколько дней назад я принимал в Брюсселе группу студентов, среди которых были украинцы. Они попросили сказать вам, что их поколение уже готово взять на себя ответственность за будущее Украины. Собственно, они и являются этим будущим. Пять лет назад молодые украинцы сдали экзамен, некоторые заплатили самую высокую цену. Если они верят в себя и сегодня, вы тоже можете поверить в них.

      Дональд Туск подытожил свою речь благодарностью Украине и героям, которые отдали жизнь и продолжают бороться за ее независимость и суверенность.

      "Пусть живет память о героях вашей истории. Да здравствует солидарная и объединенная Европа. Да здравствует независимая и соборная Украина", – резюмировал Туск.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Евромайдан Война на Донбассе Дональд Туск Верховная Рада Украина – Россия История Новости России Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Евросоюз Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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