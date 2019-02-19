Без України нема Європи, – головні тези потужної промови Туска до українців

Україна відзначає п'яті роковини збройної агресії Росії, яка почалася у 2014 році з незаконної анексії Криму та кривавої війни на Донбасі. У Верховній Раді відбулося спеціальне засідання, під час якого з потужною промовою виступив Президент Європейської ради Дональд Туск. Він наголосив, що українці вистояли у найважчий для своєї країни момент в історії та рішучо протистоять ворожості Кремля.

Дональд Туск звернувся до присутніх в парламенті українською мовою та підкреслив, що Євросоюз завжди підтримує незалежність України та проєвропейські прагнення громадян.

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"Ви встояли і будете залишатися гордими та незламними всупереч геополітиці, всупереч поганим намірам злого сусіда і всупереч байдужості та лицемірству багатьох впливових гравців світової політичної сцени. Добре знаю, що почуття самотності в час небезпеки буває гіршим ніж наступ ворога", – звернувся Туск до українців.

Про підтримку ЄС, анексію Криму та санкції проти Росії

Євросоюз підтримує Україну, визнає її європейські прагнення, схвалює європейський вибір та буде й надалі допомагати на шляху до членства в Союзі.

"Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. У цьому ЄС і надалі буде єдиним", – наголосив Туск.

Про Революцію Гідності

Президент Євроради пригадав події 5-річної давності, коли в Україні тривала Революція Гідності. Тоді, українці виходили на вулиці своїх міст, аби відстоювати своє право приєднатися до Євросоюзу, а не йти під ярмо Росії. Мільйони громадян збиралися на віче та збудували наметове містечко в центрі Києва, а вся революція тривала під прапорами ЄС.

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"Хлопці з Небесної сотні увійшли в пантеон не тільки українських, а і європейських героїв. Всім матерям полеглих присягаю: Європа завжди пам’ятатиме про ваших синів. Урок відваги, який видали усьому світові в лютому п'ять років тому, змінив нас усіх. Україна показала, що варто бути сміливим і сповненим гідності, що добро може подолати зло, що героїзм може бути чимось більшим, ніж суто моральним закликом, що це може бути ключем до перемоги", – сказав політик.

Україна ще у 2014 році довела свою справжню європейськість. Туск додав, що завжди буде пам'ятати прапори із золотими зірками на Хрещатику під час революції та Оду радості (гімн Євросоюзу), яка лунала по всій Україні.

Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі: не вчіть їх бути Європою, вчіться у них, що таке Європа. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продавати Україну – продає майбутнє Європи. Не випадково, що ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, що думаєш про Україну, і я знатиму, що ти думаєш про Європу,

– відзначив він.

Президент РЄ додав, що без незалежної і безпечної України немає справедливої і безпечної Європи,

"Простіше кажучи, немає Європи без України", – заявив Туск.

Поради українським політикам

Наприкінці промови Дональд Туск звернувся з важливими порадами до влади України. Він закликав чиновників не вдаватися до надмірного протистояння на майбутніх президентських і парламентських виборах, адже це може стати подарунком для опонентів України в Європі. Також, він закликав українців будувати чесну державу та боротися з корупцією.

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Не завдайте один одному надмірної шкоди на найближчих виборах. Ваша історія та історія мого народу стверджує, що внутрішні конфлікти в наших двох країнах є найбільшим прорахунком для тієї третьої сторони. Також пам'ятайте, що ваші опоненти в Європі чекають на будь-який привід, аби зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем та Києвом.

Вдумливо оминіть спокуси радикального націоналізму та популізму, як ви це робите досі. Основи об’єднаної Європи – це примирення замість реваншизму, солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпечні спокуси радикального популізму народжуються з комплексів і слабкості, а українці мають всі права і підстави почуватися нині гордими і сильними.

Не наслідуйте тих сусідів і європейських політиків, які хочуть усіх переконати, що демократія, заснована на свободі, правах людини, повазі до меншин, свободі думки і слова – це пережиток минулого і застаріла модель держави, а зараз настає час авторитарної демократії. В інтересах наших громадян і Європи в цілому маємо захищати фундаментальні цінності. Саме це за це померли герої Революції гідності. Будуйте разом доброчесну державу. Не буду тут читати лекції про корупцію. Ви всі недавно показали, що готові боротися з нею. Лише прошу всіх повірити, що чесність і прозорість влади потрібні не тому, що це вимога Євросоюзу, а тому, що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось. Повірте у молодь. Декілька днів тому я приймав у Брюсселі групу студентів, серед яких були українці. Вони попросили сказати вам, що їхнє покоління вже готове взяти на себе спів відповідальність за майбутнє України. Власне, вони і є цим майбутнім. П’ять років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо вони вірять у себе і сьогодні, ви теж можете повірити в них.

Дональд Туск підсумував свою промову подякою Україні та героям, які віддали життя та продовжують боротися за її незалежність та суверенність.

"Хай живе пам’ять про героїв вашої історії. Хай живе солідарна та об’єднана Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна", – резюмував Туск.