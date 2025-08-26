Во временно оккупированном Мариуполе ситуация с бездомными собаками становится критической. Стаи нападают на горожан, из-за чего они боятся отпускать детей в школы.

В то же время оккупационные власти проблему не решают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Какова ситуация с бездомными собаками в Мариуполе?

В соцсетях мариупольцы опубликовали фото и видео с жалобами после новых нападений собак на людей. На одной из улиц временно оккупированного города стая собак покусала женщину. Теперь ей придется проходить курс прививок от бешенства.

Мариупольцы говорят, что количество животных постоянно растет. На одном из микрорайонов стая увеличилась с десяти до двадцати собак.

По официальной информации оккупантов, в городе более 10 тысяч бездомных собак. Такая ситуация сложилась из-за того, что во время блокады Мариуполя россияне уничтожили КП "Счастливые животные",

– сказали в горсовете.

Горожане отмечают, что боятся отпускать детей самостоятельно в школу. Они покупают отпугиватели и вынуждены сопровождать малышей.

"Ношу с собой отпугиватель для собак, без него не выхожу. Ребенку для передвижения по городу также купила. Причем он должен быть всегда в руках. Собаки нападали когда я с ребенком на велосипеде ехала", – пишут жители города.

Глава оккупационной местной власти Антон Кольцов заявил, что до конца года стерилизуют 500 собак и планируют строительство приюта. Однако для решения проблемы с таким количеством животных, необходимы годы систематической работы, отметили в легитимном горсовете.

