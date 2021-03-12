В США бездомному удалось пробраться на базу, где находится самолет американского президента Джо Байдена. Мужчина побывал на борту самолета Boeing C-40 Clipper, однако к воздушному судну главы Белого дома не приближался.

Парадоксально, но мужчину в розовой кепке с двумя помпонами пропустила охрана. На базе говорят, что документы у незваного гостя не проверяли, поскольку охранник отвлекся.

Читайте также Cобачья агрессия в Белом доме: любимцев Байдена пришлось вывезти из Вашингтона

Бездомного пропустила на базу служба охраны

Причиной такой халатности сотрудника стали "личные проблемы". После того, как бездомный оказался на территории базы, он прошел к стоянке самолетов. На этот раз ему тоже повезло: не сработали автоматические ворота на пункте пропуска. А персонал опять-таки был слишком занят, чтобы обратить внимание на визитера в розовой кепке.

Мужчина без проблем зашел на борт самолета, хотя совсем рядом проходили тренировки 2 экипажа. Уже после того, как гость насиделся в самолете он вернулся к терминалу, где наконец на него обратила внимание служба безопасности. Только тогда бездомного задержали.

На базе говорят, что к "борту №1" не приближались

На базе оправдываются: к "борту №1" мужчина не добрался бы, ведь самолет – в отдаленном ангаре и система охраны там значительно лучше.

Интересно Это было 40 лет назад: нашли первое упоминание о Байдене в украинской прессе

В Воздушных силах США отметили, мужчина не имел собственного дома и жил в своей машине. Вреда бездомный наносить не планировал, хотя было достаточно в прошлом проблем с законом. Мужчина говорит, что просто мечтал увидеть самолеты.