У США безхатченкові вдалось пробратись на базу, де перебуває літак американського президента Джо Байдена. Чоловік побував на борту літака Boeing C-40 Clipper, проте до повітряного судна глави Білого дому не наближався.

Парадоксально, але чоловіка в рожевій кепці з двома помпонами пропустила охорона. На базі кажуть, що документи у незваного гостя не перевіряли, оскільки охоронець відволікся.

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Безхатченка пропустила на базу служба охорони

Причиною такого недбальства співробітника стали "особисті проблеми". Після того, як безхатченко опинився на території бази, він пройшов до стоянки літаків. Цього разу йому теж пощастило: не спрацювали автоматичні ворота на пункту пропуску. А персонал знову-таки був надто зайнятий, аби звернути увагу на візитера у рожевій кепці.

Чоловік без проблем зайшов на борт літака, хоча зовсім поруч проходили тренування 2 екіпажі. Уже після того, як гість насидівся у літаку він повернувся до термінала, де нарешті на нього звернула увагу служба безпеки. Аж тоді безхатченка затримали.

На базі кажуть, що до "борту №1" не наближались

На базі виправдовуються: до "борту №1" чоловік би не дістався, адже літак – у віддаленому ангарі та й система охорони там значно краща.

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У Повітряних силах США зауважили, чоловік не мав власної домівки і жив у своїй машині. Шкоди безхатченко завдавати не планував, хоча мав достатньо у минулому проблем з законом. Чоловік каже, що просто мріяв побачити літаки.