Бездомным платили деньги, чтобы они нашли работу: как завершился эксперимент

В Финляндии власти провели эксперимент. В течение двух лет ежемесячно безработным выплачивали базовый доход. Однако эти выплаты никак не повлияли на занятость участников исследований.

С января 2017 года до декабря 2018 две тысячи безработных жителей Финляндии получили по 634 долларов от правительства, пишет ВВС.

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Первоначальная цель проекта была дать возможность людям найти работу за то время, пока у них были определенные средства.

Согласно результатам эксперимента безработные не начали искать работу. Однако они стали чувствовать себя более счастливыми и в них снизилось ощущение стресса.

Финляндия стала первой европейской страной, которая протестовала идею базового дохода,

– отметили в ведомстве.

Сейчас исследователи пытаются понять эффективность таких методов.

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