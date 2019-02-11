Безхатькам платили гроші, аби вони знайшли роботу: як завершився експеримент

У Фінляндії влада провела експеримент. Впродовж двох років щомісяця безробітним виплачували базовий дохід. Однак ці виплати ніяк не вплинули на зайнятість учасників досліджень.

З січня 2017 року до грудня 2018 дві тисячі безробітних жителів Фінляндії отримали по 634 доларів від уряду, пише ВВС.

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Початкова мета проекту була дати можливість людям знайти роботу за той час, поки у них були певні кошти.

Відповідно до результатів експерименту безробітні не почали шукати роботу. Проте вони почали відчувати себе щасливішими і в них знизилося відчуття стресу.

Фінляндія стала першою європейською країною, яка протестувала ідею базового доходу,

– зазначили у відомстві.

Наразі дослідники намагаються зрозуміти ефективність таких методів.

Забудовниця Кендіс Пейн забронювала для безхатьків 30 номерів у готелі. Після цього жителі Чикаго об'єднались аби допомогти людям без житла врятуватись від аномальних морозів.