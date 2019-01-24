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      Україна увійшла у рейтинг країн, які сприяють загальному благу людства

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      Україна увійшла в рейтинг країн, які сприяють загальному благу людства
      Україна увійшла в рейтинг країн, які сприяють загальному благу людства / 24 канал

      У рейтингу організації The Good Country Index Фінляндія посіла перше місце зі 153 країн, які сприяють загальному благу людства. Україна в ньому стала 75.

      Про це повідомляє організація The Good Country Index.

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      Відомо, що усі країни оцінювали за сімома категоріями: наука та технології, культура, безпека, клімат, глобальний внесок країни, здоров'я.

      Більше того, кожна з категорій мала різні показники. Наприклад у показнику науки визначали за наявністю в країні іноземних студентів, кількістю патентів, нобелівських лауреатів, тощо. Загалом — 30 показників для кожної країни.

      Першою в рейтингу стала Фінляндія з населенням понад 5 мільйонів жителів. Другу позицію посіла Ірландія, третю – Швеція.

      Україна стала 75 зі 153 країн. Перше місце наша країна здобула в показнику науки, 55 – у культурі, 131 у показнику миру та безпеки, 41 за рівнем глобального внеску країни.

      Розробники The Good Country Index зазначають, що під "хорошими країнами" мають на увазі ті, які роблять внесок в загальне благо людства, служать інтересам свого народу й не наносять шкоди іншим. У The Good Country Index наголошують, що створення такого рейтингу сприяє дебатам навколо місій країн — чи справді вони працюють лише для політиків і підприємців, чи вони працюють для людства та планети загалом.

      Якщо перша відповідь правильна, то у нас у всіх великі проблеми,
      — додали в організації.

      Нагадаємо, що у 2018 році найкращою країною світу для проживання працівників-іноземців стала Німеччина. Іноземці, які працюють у цій країні, відзначили покращення балансу між роботою та особистим життям після переїзду до Німеччини.

      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Фінляндія Ірландія Швеція
      Джерело: 24 Канал
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