Україна увійшла у рейтинг країн, які сприяють загальному благу людства
У рейтингу організації The Good Country Index Фінляндія посіла перше місце зі 153 країн, які сприяють загальному благу людства. Україна в ньому стала 75.
Про це повідомляє організація The Good Country Index.
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Відомо, що усі країни оцінювали за сімома категоріями: наука та технології, культура, безпека, клімат, глобальний внесок країни, здоров'я.
Більше того, кожна з категорій мала різні показники. Наприклад у показнику науки визначали за наявністю в країні іноземних студентів, кількістю патентів, нобелівських лауреатів, тощо. Загалом — 30 показників для кожної країни.
Першою в рейтингу стала Фінляндія з населенням понад 5 мільйонів жителів. Другу позицію посіла Ірландія, третю – Швеція.
Україна стала 75 зі 153 країн. Перше місце наша країна здобула в показнику науки, 55 – у культурі, 131 у показнику миру та безпеки, 41 за рівнем глобального внеску країни.
Розробники The Good Country Index зазначають, що під "хорошими країнами" мають на увазі ті, які роблять внесок в загальне благо людства, служать інтересам свого народу й не наносять шкоди іншим. У The Good Country Index наголошують, що створення такого рейтингу сприяє дебатам навколо місій країн — чи справді вони працюють лише для політиків і підприємців, чи вони працюють для людства та планети загалом.
Якщо перша відповідь правильна, то у нас у всіх великі проблеми,
— додали в організації.
Нагадаємо, що у 2018 році найкращою країною світу для проживання працівників-іноземців стала Німеччина. Іноземці, які працюють у цій країні, відзначили покращення балансу між роботою та особистим життям після переїзду до Німеччини.