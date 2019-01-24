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      Украина вошла в рейтинг стран, которые способствуют общему благу человечества

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      Украина вошла в рейтинг стран, которые способствуют общему благу человечества
      Украина вошла в рейтинг стран, которые способствуют общему благу человечества / 24 канал

      В рейтинге организации The Good Country Index Финляндия заняла первое место из 153 стран, которые способствуют общему благу человечества. Украина в нем стала 75.

      Об этом сообщает организация The Good Country Index.

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      Известно, что все страны оценивали по семи категориям: наука и технологии, культура, безопасность, климат, глобальный вклад страны, здоровье.

      Более того, каждая из категорий имела разные показатели. Например в показателе науки определяли по наличию в стране иностранных студентов, количеству патентов, нобелевских лауреатов, и тому подобное. В общем — 30 показателей для каждой страны.

      Первой в рейтинге стала Финляндия с населением более 5 миллионов жителей. Вторую позицию заняла Ирландия, третье – Швеция.

      Украина стала 75 из 153 стран. Первое место наша страна получила в показателе науки, 55 – в культуре, 131 в показателе мира и безопасности, 41 по уровню глобального вклада страны.

      Интересно, что разработчики The Good Country Index использовали данные ООН и других международных организаций. Они отмечают, что под "хорошими странами" имеют в виду те, которые делают вклад в общее благо человечества, служат интересам своего народа и не наносят вреда другим. В The Good Country Index отмечают, что создание такого рейтинга способствует дебатам вокруг миссий стран — действительноли  они работают только для политиков и предпринимателей, или они работают для человечества и планеты в целом.

      Если первый ответ правильный, то у нас у всех большие проблемы,
      — добавили в организации.

      Напомним, что в 2018 году лучшей страной мира для проживания работников-иностранцев стала Германия. Иностранцы, которые работают в этой стране, отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда в Германию.

      Теги: Новости Украины Ирландия Финляндия Социологическое исследование Швеция
      Источник: 24 Канал
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