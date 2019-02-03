У Чикаго добродії забронювали десятки готельних номерів для безхатьків через аномальні морози

Забудовниця Кендіс Пейн забронювала для безхатьків 30 номерів у готелі. Після цього жителі Чикаго об'єднались аби допомогти людям без житла врятуватись від аномальних морозів.

Люди об’єднались в соцмережах та забронювали 60 готельних номерів для понад 100 людей, пише CNN.

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Десятки людей допомагають безхатькам з переїздом до готелю. До ініціативи долучились також брокери.

Ми діставали людей з поліцейських ділянок, лікарень, біля вогняних ям. Ми їхали навколо та шукали їх,

— сказала ініціаторка руху Кендіс Пейн.

Крім того, добродійка у себе на Instagram-сторінці написала, що вона не мільйонер "як пишуть деякі ЗМІ", а "проста жінка, яка має малий бізнес, але дуже хоче допомогти".

Що відбувається з погодою у США?Арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду в кінці січня 2019 року. Там вирує сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опустилася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягає й -50.



У п'яти штатах США оголошено надзвичайний стан. Від переохолодження вже загинули понад двадцять людей. У частині штатів закрито школи, держустанови, музеї та зоопарки. На вулицях американських міст відкрили пункти обігріву. Не працює громадський транспорт, скасовані тисячі авіарейсів.