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      В Чикаго люди забронировали десятки гостиничных номеров для бездомных из-за аномальных морозов

      18 Читати новину українською
      В Чикаго люди забронировали десятки гостиничных номеров для бездомных из-за аномальных морозов
      В Чикаго люди забронировали десятки гостиничных номеров для бездомных из-за аномальных морозов / time.com

      Застройщица Кэндис Пейн забронировала для бездомных 30 номеров в гостинице. После этого жители Чикаго объединились, чтобы помочь людям без жилья спастись от аномальных морозов.

      Люди объединились в соцсетях и забронировали 60 гостиничных номеров для более 100 человек, пишет CNN.

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      Десятки людей помогают бездомным с переездом в гостиницу. К инициативе также присоединились брокеры.

      Мы доставали людей из полицейских участков, больниц, возле огненных ям. Мы ехали вокруг и искали их,
      – сказала инициатор движения Кэндис Пейн.

      Кроме того, благодетельница у себя на Instagram странице написала, что она не миллионер "как пишут некоторые СМИ", а "простая женщина, которая имеет малый бизнес, но очень хочет помочь".

      Что происходит с погодой в США?Арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду в конце января 2019 года. Там бурлит снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опустилась до -30 градусов по Цельсию, а иногда мороз достигает и -50.

      В пяти штатах США объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения уже погибли более двадцати человек. В части штатах закрыты школы, госучреждения, музеи и зоопарки. На улицах американских городов открыли пункты обогрева. Не работает общественный транспорт, отменены тысячи авиарейсов.

      Теги: Новости США Аномальные морозы в США благотворительность
      Источник: 24 Канал
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