Российские пропагандисты пытаются показать себя героями, что бы они ни делали. Так, отступление с территории Киевской области в стране-агрессоре назвали жестом доброй воли. Украинские военные рассказали, что было на самом деле.

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Стреляли по всему без разбора

Так, оккупанты обстреливали село Бузовая Бучанского района Киевской области. Они разрушали все, что могли. И когда отходили, то ярость их была еще сильнее.

В последний момент, когда они уже, как говорит их пропагандистское телевидение, героически отступали… Ну, они убегали, как последние плешивые собаки. Оставляли много техники, спонсоры наших ВСУ, то они стреляли всем,

– сказал военный.

Он добавил, что обстреливали и из "Точки У" 29 марта, и из "Градов". Да и вообще из всего, что имели. Причем стреляли без разбора.

Заметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вывод российских войск из-под Киева назвал "жестом доброй воли".

Как выглядит село Бузовая после ухода оккупантов: смотрите видео

Обстрелы Киева не утихают

В четверг, 28 апреля, вечером россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Одна ракета попала в стратегический объект, а другая – в жилой дом.

Глава Киевского городского совета Виталий Кличко отметил, что вражеская ракета попала в нижние этажи дома в Шевченковском районе.

Впоследствии сообщили о том, что от вражеской атаки пострадали 10 человек. Сотрудники ГСЧС показали, как выглядит разрушенная жилая многоэтажка.

В вечернем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что война России против Украины все еще продолжается. В частности, он упомянул об ударе как по Киеву, так и по другим городам и населенным пунктам страны 28 апреля.

Стоит отметить, что вражеские ракеты ударили по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Он рассказал, что такой поступок страны-агрессора его шокировал.

Тем временем Россия ракетой за 6,5 миллиона долларов уничтожила два дома в Запорожье: смотрите видео