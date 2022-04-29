Російські пропагандисти намагаються показати себе героями, що б вони не робили. Так, відступ з території Київської області в країні-агресорці назвали жестом доброї волі. Українські ж військові розповіли, що було насправді.

Читайте також Розвідка ворога на Ізюмському напрямі, запеклі бої на Луганщині: основне за 65 день війни

Гатили по всьому без розбору

Так, окупанти обстрілювали село Бузова Бучанського району, що на Київщині. Вони руйнували все, що могли. І коли відходили, то лють їхня була ще дужчою.

В останній момент, коли вони вже, як каже їхнє пропагандистське телебачення, героїчно відступали… Ну вони тікали, як останні плішиві собаки. Полишали багато техніки, спонсори наших ЗСУ, то вони гатили всім,

– сказав військовий.

Він додав, що обстрілювали і з "Точки У" 29 березня, і з "Градів". Та й узагалі всього, що мали. Причому стріляли без розбору.

Зауважимо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков виведення російських військ з-під Києва назвав "жестом доброї волі".

Як виглядає село Бузова після відходу окупантів: дивіться відео

Обстріли Києва не вщухають

У четвер, 28 квітня, ввечері росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна влучила у стратегічний об'єкт, а інша – у житловий будинок.

Очільник Київської міської ради Віталій Кличко зазначив, що ворожа ракета влучила у нижні поверхи будинку, що у Шевченківському районі.

Згодом повідомили про те, що від ворожої атаки постраждали 10 людей. Співробітники ДСНС показали, як виглядає поруйнована житлова багатоповерхівка.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що війна Росії проти України все ще триває. Зокрема він згадав про удар як по Києву, так і по інших містах і населених пунктах країни 28 квітня.

Варто відзначити, що ворожими ракетами вдарили по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. Він розповів, що такий вчинок країни-агресорки його шокував.

Тим часом Росія ракетою за 6,5 мільйона доларів знищила дві хати на Запоріжжі: дивіться відео